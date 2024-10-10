مجلس القيادة السعودي في مبرة يشيد بقدرة شباب المملكة على قيادة التغيير والتميز في صناعة الاتصال

وأضافت ميدتون: "إن تقديم قصص مؤثرة يتطلب مزيجًا متناغمًا من الأصالة الثقافية والتكنولوجيا المبتكرة، وهو ما تظهره المملكة العربية السعودية بالفعل". وأكدت أن "شباب المملكة في طليعة هذا التحول، ولا يحتضنون التغيير فحسب، بل يقودونه أيضًا. وهم على استعداد لمشاركة قصصنا عالميًا، باستخدام الأساليب التقليدية والتكنولوجية".