تدشين رحلات طيران ناس المباشرة بين موسكو وجدة يعزز الربط الجوي ويخدم أول أفواج المعتمرين

أطلق طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط ، عملياته التشغيلية المباشرة بين موسكو وجدة، حيث نقلت الرحلة الافتتاحية 100 مسافراً من المعتمرين من جمهورية روسيا الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الربط الجوي مع العاصمة الروسية، وفي إطار خططها للتوسع التشغيلي الرامية لمواكبة المستهدفات الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.