"هيئة الطرق" تعلن استمرارَ العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض

ويسهم المشروع في الحدّ من الكثافة المرورية باتجاه مدينة الرياض، ويحول حركة الشاحنات ويحدّ من دخولها لمدينة الرياض، كما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق بمنطقة الرياض، ويعزّز ويرفع من مستوى الخدمات اللوجستية والحركة الاقتصادية.