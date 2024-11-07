النائب العام يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند ويوقّعان مذكرة تعاون

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتطويرًا لقنوات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في أوزبكستان، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة وتنفيذ أفضل الممارسات القانونية الدولية.