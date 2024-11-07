النائب العام يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند ويوقّعان مذكرة تعاون

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في العاصمة الأوزبكية طشقند، المدعي العام لجمهورية أوزبكستان نعمة الله يولداشيف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة.
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تعاون بين النيابة العامة للمملكة العربية السعودية والنيابة العامة لجمهورية أوزبكستان، في مجال التحقيقات الجنائية في الجرائم، بما فيها الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، خاصة الجريمة المنظمة.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات في المجالات المشتركة، وتطوير التعاون في البحوث القانونية، وعقد اللقاءات العلمية والعملية المشتركة بين الطرفين.
وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتطويرًا لقنوات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في أوزبكستان، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة وتنفيذ أفضل الممارسات القانونية الدولية.