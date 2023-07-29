مختص يدعو مريضات الذئبة الحمراء والروماتويد لعدم تجاهل الجوانب النفسية

وأشار إلى أن الكآبة تعتبر من أهم الأعراض النفسية الناتجة عن الروماتويد، وتُعرف بشكل عام بأنها "الحزن المؤقت في الحياة اليومية"، ومن الناحية العلمية فإن الكآبة المزمنة هي اضطراب المزاج مع شكاوى كثيرة تستغرق سنتين على الأقل؛ حيث وجدت الدراسات الحديثة أن نماذج اضطراب الكورتيزول اليومي في أجسام الأشخاص المصابين بالكآبة، مشابهة لتلك الموجودة في أجسام مرضى الروماتويد، وأن الكآبة في مرضى الروماتويد قد تزيد الآلام سوءًا، وقد تكون سببًا للعجز الجزئي أو الدائم للمرضى، وقد تبين أن بعض الآلام المزمنة تكون ناتجة عن الكآبة.