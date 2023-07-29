مختص يدعو مريضات الذئبة الحمراء والروماتويد لعدم تجاهل الجوانب النفسية

دعا طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، مريضات الذئبة الحمراء والروماتويد، إلى عدم تجاهل الجوانب النفسية في حياتهن؛ مشيرًا إلى أن تناول المريضات للأدوية والنفسيةُ متعَبة وعصبية ومتشائمة؛ لن يفيد في العلاج بشكل عام.
وقال إنه "ليس عيبًا أن تُراجِع المريضة طبيب نفسية أو أخصائية تعديل سلوكي؛ وذلك حسب مرئيات الطبيب المعالج، لكي تأخذ جلسات علاجية إضافة لعلاجها الدوائي".
وأضاف: "درستُ علاقة التأثيرات النفسية على بعض هذه الأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل الرثياني (والذي يُعرف بالروماتويد) والذئبة الحمراء والآلام العضلية الليفية، وأثناء استجوابي لمريضات الروماتويد عن مدى التأثير النفسي عليهن، وجدتُ أن نسبة كبيرة منهن -قد تتجاوز 70%- قد تعرضن لصدمات نفسية قبل بدء المرض بعدة أسابيع، مثل وفاة أحد الأقارب -وخاصة الزوج- أو الطلاق، وتخلي الأبناء أو البنات عنهن، أو إسكانهن في مأوى العجزة؛ وبالتالي ليس لهن دعم أسري".
وأشار إلى أن الكآبة تعتبر من أهم الأعراض النفسية الناتجة عن الروماتويد، وتُعرف بشكل عام بأنها "الحزن المؤقت في الحياة اليومية"، ومن الناحية العلمية فإن الكآبة المزمنة هي اضطراب المزاج مع شكاوى كثيرة تستغرق سنتين على الأقل؛ حيث وجدت الدراسات الحديثة أن نماذج اضطراب الكورتيزول اليومي في أجسام الأشخاص المصابين بالكآبة، مشابهة لتلك الموجودة في أجسام مرضى الروماتويد، وأن الكآبة في مرضى الروماتويد قد تزيد الآلام سوءًا، وقد تكون سببًا للعجز الجزئي أو الدائم للمرضى، وقد تبين أن بعض الآلام المزمنة تكون ناتجة عن الكآبة.
وأشار إلى أن الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال للكآبة؛ لها أهمية كبيرة للإقلال من العجز المترافق مع الروماتويد، وكذلك فإن بعض المرضى المصابين بالروماتويد أو الذئبة الحمراء يحتاجون لعلاج مكثف سواءً نفسيًّا أو دوائيًّا أو كليهما.
ويبيّن أن الروماتويد هو "مرض التهابي مناعي يؤدي إلى آلام شديدة جدًّا قد تؤدي إلى تشوه المفاصل"؛ وبالتالي قد تؤدي إلى العجز الجزئي أو الكامل ومع تقدم العلم الحديث فقد أصبح من الممكن السيطرة على هذا المرض قبل أن يتطور إلى هذه المراحل المتأخرة؛ لذلك فإن الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال للكآبة له أهمية كبيرة للإقلال من العجز المترافق مع الروماتويد، وكذلك فإن بعض المرضى المصابين بالروماتويد يحتاجون لعلاج مكثف سواءً نفسيًّا أو دوائيًّا أو كليهما، وكان لا بد من الابتعاد عن الغضب والانفعال.