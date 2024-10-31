مكة المكرمة.. إطلاق نظام إدارة المشاريع "PMIS" لتعزيز الكفاءة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، منهجية جديدة لإدارة المشاريع ونظام إدارة المشاريع (PMIS)، إلى جانب لوحة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشاريع، ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع والارتقاء بمستوى الأداء العام؛ بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويحسّن جودة الخدمات المقدمة؛ وذلك برعاية أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومدير عام مكتب إدارة المشاريع.
وأوضح مدير عام مكتب إدارة المشاريع المهندس مازن الزهراني، أن النظام الجديد سيعمل على توحيد الإجراءات وتحسين آليات المتابعة؛ مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وزيادة الشفافية في الأداء، كما ستوفر لوحة مؤشرات الأداء رؤية واضحة لقياس التقدم والإنجازات وفق خطط محددة ومعايير دقيقة؛ مؤكدًا سعي الأمانة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق أهدافها التنموية بما يخدم المجتمع ويدعم رؤية المملكة 2030.
ويُعَد نظام PMIS منصةً تقنية متكاملة تهدف إلى دعم تخطيط وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ويوفر النظامُ أدواتٍ لتنظيم الموارد وإعداد الجداول الزمنية، إلى جانب إمكانية تحليل الأداء من خلال مؤشرات دقيقة (KPIs) وتقارير دورية، كما يتيح النظام إدارة المخاطر وتوثيق المستندات؛ مما يسهم في تحقيق الشفافية وتسهيل التواصل بين فِرَق العمل المختلفة.