مكة المكرمة.. إطلاق نظام إدارة المشاريع "PMIS" لتعزيز الكفاءة

وأوضح مدير عام مكتب إدارة المشاريع المهندس مازن الزهراني، أن النظام الجديد سيعمل على توحيد الإجراءات وتحسين آليات المتابعة؛ مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وزيادة الشفافية في الأداء، كما ستوفر لوحة مؤشرات الأداء رؤية واضحة لقياس التقدم والإنجازات وفق خطط محددة ومعايير دقيقة؛ مؤكدًا سعي الأمانة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق أهدافها التنموية بما يخدم المجتمع ويدعم رؤية المملكة 2030.