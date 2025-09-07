زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق برنامج لتسريع الشركات الناشئة التقنية (Zain Great Idea 2025)، ويمثل هذا الإعلان خطوة نوعية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المشاريع الناشئة من المنافسة على مستوى إقليمي وعالمي حيث يتماشى البرنامج مع التوجهات الوطنية نحو تمكين الابتكار الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، عبر خلق فرص نوعية لرواد الأعمال، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم بشبكات استثمار عالمية. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود زين السعودية في دعم الاقتصاد الرقمي، وخلق منظومة أعمال مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام للريادة والتقنية في المملكة.
وسوف يتيح البرنامج للشركات الناشئة في السعودية فرصة الانضمام إلى برنامج تسريع عالمي مكثّف في وادي السيليكون بالولايات المتحدة لمدة 14 يوماً، بمشاركة نخبة من المشاريع الواعدة من مختلف أسواق المنطقة. وسيخضع المشاركون إلى ورش عمل تطبيقية، وإرشاد فردي من خبراء عالميين، وجلسات تدريب متقدمة تهدف إلى تسريع النمو وتطوير النماذج التشغيلية.
وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في زين السعودية الأستاذة إيمان بنت عبد الله الصعيدي "في زين السعودية نؤمن أن تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة التقنية هو استثمار مباشر في مستقبل المملكة الرقمي والاقتصادي. ومن خلال برنامج ZGI نسعى إلى بناء منظومة ابتكار وطنية متكاملة تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والتقنية، وتمنح الشركات السعودية الناشئة فرصة فريدة للتوسع والمنافسة عالمياً. كما نفخر بتعاوننا مع مجموعة زين عبر أذرعتها الاستثمارية والتقنية لربط الأفكار المبتكرة بالخبرات العالمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي ورقمي مستدام".
وبالشراكة مع Zain Ventures، الذراع الاستثماري لمجموعة زين، سيتمكن المشاركون من عرض مشاريعهم أمام صنّاع القرار والمستثمرين، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار. كما توفّر ZainTECH، الذراع التقني للمجموعة، دعماً تقنياً واستراتيجياً متقدماً يتضمن تقنيات مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والتحليلات الذكية.
الجدير بالذكر انه تبدأ مراحل البرنامج بالتسجيل المفتوح حتى 20 سبتمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني ، وتليها معسكرات تدريبية مكثّفة، ثم سوف تُعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم لاختيار المشاركين في رحلة وادي السيليكون. وعند العودة من البرنامج الدولي، سيواصل المشاركون تطوير مشاريعهم بالتعاون مع مرشدين دوليين ومحليين، مع فرصة العرض أمام مستثمرين محتملين، إلى جانب دراسة فرص الدمج والشراكة مع فرق زين التقنية والتجارية في مختلف الأسواق.