زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق برنامج لتسريع الشركات الناشئة التقنية (Zain Great Idea 2025)، ويمثل هذا الإعلان خطوة نوعية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المشاريع الناشئة من المنافسة على مستوى إقليمي وعالمي حيث يتماشى البرنامج مع التوجهات الوطنية نحو تمكين الابتكار الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، عبر خلق فرص نوعية لرواد الأعمال، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم بشبكات استثمار عالمية. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود زين السعودية في دعم الاقتصاد الرقمي، وخلق منظومة أعمال مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام للريادة والتقنية في المملكة.