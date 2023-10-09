مؤشرات على تحسن واقع الغلاف الجوي تدريجيًّا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر وارتفاع فرص الأمطار في مناطق عدة من المملكة

تشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتركز فرص الأمطار على جنوب غرب المملكة السعودية خلال الأيام القادمة، وتشمل بذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة وبعض السهول الساحلية، بالإضافة لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع توقعات بأن تزداد شدتها عطلة نهاية الأسبوع ويصاحبها حدوث الصواعق ونشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.
كما يُحتمل أن تشمل فرص الأمطار -ولكن بشكل أضعف خلال الأيام القليلة القادمة- أجزاء من شمال المملكة ولكن بشكل متفرّق ومحدود إجمالًا.
وتشير خرائط النمذجة الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى مؤشرات متزايدة على تحسن تنظيم الغلاف الجوي على شبه الجزيرة العربية تدريجيًّا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر؛ بحيث تتعمق الأحواض العلوية الباردة لأجواء المملكة العربية السعودية بالتزامن مع استجابة سطحية وفعالة لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وتدفق للرطوبة في طبقات الجو المختلفة، ويؤدي ذلك إلى:
بداية اعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة؛ لا سيما شمال وشمال غرب المملكة.
بالإضافة لارتفاع فرص الأمطار تدريجيًّا على العديد من مناطق شمال ووسط وغرب المملكة.
ويرافق الأمطار حدوث الصواعق وتيارات هابطة مثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة، وارتفاع فرص جريان الأودية والشعاب تدريجيًّا خلال النصف الثاني من الشهر.