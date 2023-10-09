مؤشرات على تحسن واقع الغلاف الجوي تدريجيًّا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر وارتفاع فرص الأمطار في مناطق عدة من المملكة

وتشير خرائط النمذجة الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى مؤشرات متزايدة على تحسن تنظيم الغلاف الجوي على شبه الجزيرة العربية تدريجيًّا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر؛ بحيث تتعمق الأحواض العلوية الباردة لأجواء المملكة العربية السعودية بالتزامن مع استجابة سطحية وفعالة لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وتدفق للرطوبة في طبقات الجو المختلفة، ويؤدي ذلك إلى: