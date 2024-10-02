محافظ الدوادمي يجتمع مع رؤساء المراكز لتطوير بيئة العمل

ترأس محافظة الدوادمي خالد محمد أبابطين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لرؤساء المراكز لعام 1446هـ، بتوجيه من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء المراكز وورش عمل.
يأتي ذلك لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على أداء المراكز، وتطوير بيئة العمل؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها مناقشة التحديات التي تواجه رؤساء المراكز، والبحث عن حلول مشتركة للتغلب عليها.
كما تَطرق إلى أهمية إقامة المهرجانات والمناسبات الوطنية بالمراكز؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية وتفعيل دور المراكز في الاحتفاء بالمناسبات الكبرى التي تعزز الانتماء الوطني.
وفي إطار الجهود البيئية، جرى التوجيه بعقد ورشة عمل دورية لمتابعة تقدم مبادرة "السعودية الخضراء" في المحافظة والمراكز التابعة.
وتم -خلال الاجتماع- استعراض الإنجازات التي تحققت حتى الآن، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع تنفيذ المبادرة وتعزيز جهود المحافظة لتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.
يُذكر أن هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء المراكز؛ من أجل تحسين الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة.