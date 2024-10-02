محافظ الدوادمي يجتمع مع رؤساء المراكز لتطوير بيئة العمل

يُذكر أن هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء المراكز؛ من أجل تحسين الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة.