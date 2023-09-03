"النقل" تنظم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية "SMIC" في جدة

ويتضمن المؤتمر أكثر من 5 كلماتٍ رئيسية تتناول أهم محاور وموضوعات تحقيق مستهدفات الاستدامة عالمياً بحضور نخبة من روّاد وقادة الصناعة البحرية، ومشاركة أكثر من خمسين خبيرًا عالميًا في أكثر من 10 جلساتٍ حوارية لمشاركة تجاربهم وأفكارهم ورؤاهم في ممكنات الاستدامة في القطاع البحري على مدى ثلاثة أيام، والتي تغطي أربعة موضوعات رئيسة: الابتكار والرقمنة، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، كما يُقدّم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية أكثر من 14 ورشة عمل حول موضوعات متنوعة من التعليم البحري وتوظيف التقنيات الحديثة إلى بناء الجيل القادم من الخدمات اللوجستية الذكية والمستدامة.