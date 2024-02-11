"العرضة السعودية" تُبهر الجمهور الهندي في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024

ويرتدي المؤدون للعرضة السعودية لباسًا تقليديًا خاصًا يتميز بالألوان البراقة، واستخدام أساليب فنون التطريز، مثل لباس: الدقلة، والسديري، والزبون، والشلحات (الثوب الفضاض بالأكمام الواسعة)، والبشت، والصاية، والجوخة، والقرملية (لباس أهل الطبول)، وفي الغالب يضاف إليها السيف أو البندقية، وتعد رمزًا ثقافيًا عريقًا يُفتخر به، ويحرص على تأديتها ملوك المملكة، ويُستقبل بها كبار ضيوف الدولة من رؤساء دول وغيرهم.