"منشآت" تنظّم فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية.. الأحد المقبل

ويستضيف أسبوع النقل عبر مجالس دعم المنشآت وجلسات حوارية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع سيف بن سعد الفقار، والرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبوعباة، ورئيس مجلس إدارة شركة نماء البركة القابضة ريان قطب، والرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح، للحديث عن أهمية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات في مجال ريادة الأعمال، وإمكانية استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.