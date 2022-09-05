الرئيس التنفيذي لهئية العيادة المتنقلة لـ"إغاثي الملك" في حجة تُقدّم خدماتها لـ1.012 مستفيدًا.. خلال أسبوع

قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ1.012 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 235 مريضًا، وعيادة الطوارئ 116 فردًا، وعيادة الباطنية 139 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ506 أشخاص.
فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 9 أشخاص، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان.
وراجع قسم الخدمات التمريضية 120 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.