الرئيس التنفيذي لهئية العيادة المتنقلة لـ"إغاثي الملك" في حجة تُقدّم خدماتها لـ1.012 مستفيدًا.. خلال أسبوع

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 235 مريضًا، وعيادة الطوارئ 116 فردًا، وعيادة الباطنية 139 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ506 أشخاص.