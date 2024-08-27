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تفاعلًا مع الفيديو الذي جمعه والطلاب.. "العنزي" يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير التعليم

بعد موقفه الإنساني واستضافته قرابة 50 طالبًا في منزله عقب تعطّل حافلتهم