تفاعلًا مع الفيديو الذي جمعه والطلاب.. "العنزي" يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير التعليم

تلقّى المعلم ماجد لافي العنزي وكيل ابتدائية عبادة بن الصامت بمحافظة الخرج، اتصالًا هاتفيًا من وزير التعليم يوسف البنيان، ظهر اليوم الثلاثاء، تفاعلًا مع مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يستضيف عددًا من طلابه في منزله عقب تعطل حافلتهم المدرسية.
وأبدى وزير التعليم إعجابه بهذا الموقف الأبوي وبشهامة المعلم ماجد العنزي أثناء استضافته الطلاب من أجل راحتهم ولحمايتهم من أشعة الشمس، لحين وصول الحافلة البديلة لتُقلّهم لمنازلهم.
وقال "البنيان": إن هذا الموقف الأبوي وغيره من المواقف الأخرى غير مستغربة على كل منسوبي التعليم في المملكة.
ومن جانب آخر، فقد استقبل مدير إدارة تعليم الخرج عبدالله بن عاقل الزايدي في مكتبه صباح اليوم المعلم ماجد لافي العنزي، مقدمًا له الشكر والتقدير على موقفه الإنساني النبيل.
وقدّم "الزايدي" خطاب شكر وتقدير للعنزي، أبدى من خلاله فخره واعتزازه بهذا الموقف الإنساني النبيل، وهذا الحسّ التربوي الأبوي الرفيع، مقدمًا شكره وتقديره له باسمه ونيابة عن منسوبي إدارة التعليم بمحافظة الخرج.
يُذكر أن مقطع فيديو أظهر موقفًا إنسانيًا نبيلًا للمعلم ماجد لافي العنزي في محافظة الخرج تجاه طلاب مدرسة ابتدائية عبادة بن الصامت في حي الهداء تعطلت حافلتهم أمام منزله، حيث أظهر المقطع استضافة المعلم قرابة 50 طالبًا في منزله، حتى حضرت الحافلة البديلة لتُقلّهم لمنازلهم.