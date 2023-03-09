تتحرك وتتكاثر وتسقط.. هذه المناطق على موعد مع "أمطار وتقلبات" غدًا

تشير أحدث توقعات الطقس، إلى سيطرة التقلبات الجوية صباح غد الجمعة، على القيصومة وشمال منطقة حفر الباطن، إضافة للقطاع الشمالي من منطقة الرياض، وسواحل أقصى جنوب غرب المملكة؛ بحيث تتأثر هذه المناطق بتساقط أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.
ومع ساعات ما بعد الظهر والمساء تتحرك السحب الممطرة لتؤثر على أجزاء عشوائية من منطقتي الشرقية والرياض، تشمل العاصمة الرياض؛ بحيث تتكاثر السحب بشكل محلي وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون خفيفة في غالبها، وفق موقع "طقس العرب".
وفي ذات الوقت تنتقل فرص الأمطار من سواحل جنوب غرب المملكة إلى المرتفعات والأجزاء الداخلية منها، من جازان وعسير والباحة، والله أعلم.