تتحرك وتتكاثر وتسقط.. هذه المناطق على موعد مع "أمطار وتقلبات" غدًا

ومع ساعات ما بعد الظهر والمساء تتحرك السحب الممطرة لتؤثر على أجزاء عشوائية من منطقتي الشرقية والرياض، تشمل العاصمة الرياض؛ بحيث تتكاثر السحب بشكل محلي وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون خفيفة في غالبها، وفق موقع "طقس العرب".