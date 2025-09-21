إنقاذ مريض من ورم دموي ضخم في المخ بمستشفيات المانع

العملية تكللت بالنجاح، حيث تعافى المريض تدريجيًا واستعاد قدرته على الحركة والإحساس في النصف الأيسر من جسمه، ليتمكن من المشي مرة أخرى بشكل طبيعي، ويغادر المستشفى بعد أيام قليلة فقط من التدخل الجراحي.