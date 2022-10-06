كبد متوفى دماغيًا يُنقذ الطفلة لين السلمي بعد 6 سنوات من المعاناة

تماثلت الطفلة لين طايل السلمي 6 سنوات للشفاء بعد زراعة كبد لها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من متوفى دماغيًا، والتي كانت تعاني من تلف في الكبد منذُ صغرها، حيث تم نقلها من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي قبل نحو أسبوعين من الآن وأدخلت العناية المركزة.