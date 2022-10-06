كبد متوفى دماغيًا يُنقذ الطفلة لين السلمي بعد 6 سنوات من المعاناة

تماثلت الطفلة لين طايل السلمي 6 سنوات للشفاء بعد زراعة كبد لها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من متوفى دماغيًا، والتي كانت تعاني من تلف في الكبد منذُ صغرها، حيث تم نقلها من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي قبل نحو أسبوعين من الآن وأدخلت العناية المركزة.
ونشرت "سبق" خبرًا عنها في حينه تحت عنوان "تلف كبدها ولا مفر من متبرع.. استغاثة من مواطن لإنقاذ طفلته".
وقد هرع عشرات المتبرعين لإنقاذ حياة الطفلة، وأعرب والدها عن شكره لصحيفة "سبق" ولقرائها المتميزين؛ على تجاوبهم وحبهم للخير، مشيرًا إلى أن طفلته تتماثل للشفاء بعد خروجها من العناية المركزة وبدء تحسن حالتها.