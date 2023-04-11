"البسامي": خطة مواجهة الظواهر السلبية تعمل بكفاءة عالية.. وانتشار أمني في كل المحاور

من جانبه، أكد المدير العام للدفاع المدني أن قوات الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها للمعتمرين والمصلين من خلال (48) موقعًا، وانتشار وتمركُز فِرق ووحدات الدفاع المدني في أكثر من (111) موقعًا في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، بمساندة ومشاركة الفِرق التطوعية ضمن قوة الدفاع المدني، وتعزيز الجهود الميدانية بإجراءات توعوية بالسلامة عبر شاشات المنطقة المركزية والحرمين الشريفين والمرافق السياحية ووسائل الإعلام.