"الأجرام والمحطة الدولية".. إقبال على فعاليات "معرض الفضاء" في "شتاء درب زبيدة"

ويشتمل المعرض على تجربة محاكاة السير في الفضاء ومشاهدة محطة الفضاء الدولية التي زارها رواد الفضاء السعوديون العام الماضي، بالإضافة إلى رؤية الأجرام السماوية والتعرف عليها عبر التلسكوب، وعرضًا للفيديوهات التثقيفية عن الفضاء عبر شاشات ضخمة في المعرض.