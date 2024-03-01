"الأجرام والمحطة الدولية".. إقبال على فعاليات "معرض الفضاء" في "شتاء درب زبيدة"

في مهرجان "شتاء درب زبيدة" المقام بقرية لينة، وتنظمه محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، يتوافد الزوار يوميًا بشغف إلى معرض الفضاء لمشاهدة الفعاليات المتنوعة فيه.
ويشتمل المعرض على تجربة محاكاة السير في الفضاء ومشاهدة محطة الفضاء الدولية التي زارها رواد الفضاء السعوديون العام الماضي، بالإضافة إلى رؤية الأجرام السماوية والتعرف عليها عبر التلسكوب، وعرضًا للفيديوهات التثقيفية عن الفضاء عبر شاشات ضخمة في المعرض.
ويستمع الزوار إلى شرح مفصل عن الكواكب والنجوم والمجرات والنيازك والمذنبات ومحطة الفضاء الدولية يقدمه لهم عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، يليه تدريبات وشروحات على أبرز التطبيقات الفلكية، فيما يودّع الزوار المعرض بهدايا تذكارية ترمز لعلم الفضاء، عبارة عن ميداليات وساعات وملصقات وكرات فلكية.
ويشهد مهرجان "شتاء درب زبيدة" حضورًا كثيفًا وإقبالًا لافتًا للزوار الذين توافدوا إليه من جميع المناطق؛ لما يحويه من فعاليات متنوعة وبرامج متميزة.
وحقق المهرجان أهدافًا مرجوّة تتماشى مع رؤية 2030 من أبرزها دعم الأسر المنتجة وتوظيف الشباب وتفعيل الجانب السياحي والاقتصادي في المنطقة، وكذلك التنوع الثقافي.