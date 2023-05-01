وصول سفينة جلالة الملك "أبها" إلى جدة وعلى متنها 212 شخصًا بينهم 41 مواطنًا

وصلت مساء اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة سفينة جلالة الملك "أبها"، وعلى متنها 41 مواطنًا سعوديًّا، و171 شخصًا من الدول الآتية: (أفغانستان، الفلبين، جزر القمر، سريلانكا، أوكرانيا، مدغشقر، المملكة المتحدة، سوريا والولايات المتحدة الأمريكية).