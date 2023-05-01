وصول سفينة جلالة الملك "أبها" إلى جدة وعلى متنها 212 شخصًا بينهم 41 مواطنًا

وصلت مساء اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة سفينة جلالة الملك "أبها"، وعلى متنها 41 مواطنًا سعوديًّا، و171 شخصًا من الدول الآتية: (أفغانستان، الفلبين، جزر القمر، سريلانكا، أوكرانيا، مدغشقر، المملكة المتحدة، سوريا والولايات المتحدة الأمريكية).
وحرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.
وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص، 225 مواطنًا سعوديًّا، ونحو 5184 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية.