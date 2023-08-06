"صندوق الاستثمارات العامة" يعلن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية

وأعلن رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستساهم شركة سرج في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة.