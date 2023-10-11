"نيوم" تفتح أبوابها للمستثمرين.. شاهد بالفيديو آخر تطورات ومستجدات المشروع الهائل

يتميز المشروع الهائل شمال غرب السعودية، بكونه يقع في مفترق الطرق بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث يوفر الموقع الاستثنائي الوصول إلى 13% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر، و40% من العالم على بعد 6 ساعات بالطائرة، ما يجعل نيوم وجهة لا مثيل لها للتجارة والاستثمار في العالم.