512 موظفاً و430 مُعدة.. "أمانة جدة" تُطلق حملة رش واسعة للتصدّي لآثار الحالة المطرية

بدأت أمانة محافظة جدة عمليات رش مكثّفة لمواقع تجمُّع المياه في 11 بلدية فرعية، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة يوم الإثنين الماضي.
وأوضحت "الأمانة"، أن فرق المكافحة الحشرية تعمل على تحقيق مستوى عالٍ من الإصحاح البيئي؛ للحد من الآفات المهدّدة للصحة العامة.
وأشارت "الأمانة"، إلى أن جهود المكافحة تتواصل يومياً وفق خطة شاملة تغطي جميع أحياء جدة، بمشاركة (512) موظفاً، و(430) مُعدة وآلية سيارة.
وتمّ تقسيم الفرق الميدانية إلى ثلاثة قطاعات رئيسة تتمثل في الشمال، الوسط، والجنوب.
وقالت إن عمليات الرش تجرى على مدار اليوم، باستخدام مبيدات خاصّة لمكافحة آفات الصحة العامة، عبر تقنيات الرش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب.
كما تتوزّع الفرق الميدانية وفرق المكافحة المنزلية على المواقع المستهدفة، بما في ذلك معالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.