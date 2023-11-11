تلبي الاحتياجات من الغذاء الآمن.. 12 مزرعة و7 منافذ لبيع الغذاء العضوي بتبوك

وفي يوم الغذاء العضوي السعودي الذي يوافق الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، تتجه الأنظار إلى مثل هذه التحولات القيّمة وفوائدها العديدة لجسم الإنسان ونشاطه وسلامته، ولا سيما أن منطقة تبوك واحدة من كبرى المناطق الزراعية التي يعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة جنباً إلى جنب مع المزارعين على جعلها نموذجاً للزراعة المستدامة، التي تعتمد بصور بناءة وإيجابية على الموارد الطبيعية المتجددة لإنتاج المحاصيل، حيث نجحت 9 مزارع بمحافظات: أملج والوجه وتيماء في تحولها للإنتاج العضوي، و3 مزارع في محافظة ضباء وأبو راكة، وبدء الإنتاج المماثل من المحاصيل العضوية.