شاهد.. "أمانة الطائف" تضيء وتُزيِّن الجبال ومبانيها بشعار "جود"

وتسعى حملة "جود الطائف" إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، وتوفير 500 وحدة سكنية في المحافظة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة إلى المساكن؛ بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.