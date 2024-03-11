شاهد.. "أمانة الطائف" تضيء وتُزيِّن الجبال ومبانيها بشعار "جود"

رسمت أمانة الطائف، ضمن حملة "جود الإسكان"، على جبال المحافظة ومبانيها، شعار "جود الطائف" و"جود الإسكان"؛ بهدف توصيل رسالة الحملة إلى أكبر عددٍ من سكان المحافظة لحثهم على المساهمة في تأمين مساكن للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
وتسعى حملة "جود الطائف" إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، وتوفير 500 وحدة سكنية في المحافظة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة إلى المساكن؛ بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، قد دشن الحملة بمقرة بالإمارة.
وتُمكن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها "جود المناطق" الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي.
وحققت المبادرات الإنسانية التي أسهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.