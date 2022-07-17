تبدأ اليوم.. "التعليم" تجري اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم

أولاً: تكون اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ ٤٤٣/١٢/١٨ا هـ حتى يوم الخميس ٤٤٣/١٢/٢٢اهـ؛ ويكون اختبارهم فيها على مستوى إدارة التعليم وفق الضوابط التالية: يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير/ ة الاختبارات والقبول للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ٤٤٣ اهـ، وتكون مهامهم حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم ، تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار؛ على أن يتسع لاختبار ٥٠٠ طالب، وفي حال زاد العدد على ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.