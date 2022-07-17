تبدأ اليوم.. "التعليم" تجري اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم

تبدأ اليوم وزارة التعليم بتنفيذ آلية اختبارات الدور الثاني للطلاب المتعثرين ممن يتوقع تخرجهم، التي تتخللها عمليات حصر ولجان وقاعات وتكليف المعلمين والمعلمات أثناء إجازتهم بخارج دوام.
وتتضمن الآلية تنفيذ اختبارات أخرى لبقية الطلاب المكملين خلال عودة الإداريين، قبل بداية الدراسة في العام الجديد باسبوع، فيما سيكون تصحيح الاختبارات، بعد عودة المعلمين والمعلمات من إجازتهم ومباشرتهم التي توافق بداية العام الدراسي الجديد.
وتفصيلاً، وضعت الوزارة آلية لإجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين والغائبين عن الاختبار على النحو التالي:
أولاً: تكون اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ ٤٤٣/١٢/١٨ا هـ حتى يوم الخميس ٤٤٣/١٢/٢٢اهـ؛ ويكون اختبارهم فيها على مستوى إدارة التعليم وفق الضوابط التالية: يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير/ ة الاختبارات والقبول للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ٤٤٣ اهـ، وتكون مهامهم حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم ، تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار؛ على أن يتسع لاختبار ٥٠٠ طالب، وفي حال زاد العدد على ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.
وتقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مدير/ة الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل ١٥٠ طالباً) ومراقبين للجان (مراقب لكل ٢٥ طالباً) وحارس للمقر.
وتقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة، ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج، وطباعة شهادات الطلاب الخريجين.
ويصدر مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة قرار تكليف اللجنة التنفيذية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ بواقع (٢٠) ليلة لإنهاء كافة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتقويم والقبول بصورة من قرارات التكليف.
وينفذ اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية، على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي ٤٤٤اهـ.