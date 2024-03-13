"أبو خديجة": العَلم السعودي رمزٌ وطني يعكس المبادئ والقيم التي قامت عليها المملكة

وأضافت أبو خديجة؛ "عُرف العَلم بمصطلحات لغوية أخرى، أطلقت عليه في مراحل زمنية متعددة وكلّها تشترك في الدلالة على مفهومٍ واحد، ومن تلك المرادفات: (الراية)، و(اللواء) و(البند)، و(البيرق)، و(النُصب)، وكلها يُقصَد بها: قطعة من القماش تُعقَد على قائمٍ وتُرفَع ليُهتدى بها وتصبح شعاراً دالّاً على ما وُضع له، وترفع في السلم وفي الحرب، وهي رمز وإشارة لمعنى خاص، ومن ذلك القيمة الرمزية التي يحملها الجند في طليعة الجيش، وفي الاستعراضات، ورفع تلك الرموز على الدور الحكومية في الأعياد والمناسبات، وتكتسب بمرور الوقت دلالة عامة.. لذا يعد عَلم المملكة العربية السعودية من الأعلام المميزة برمزيّته، وتكوينه ودلالته، إضافة إلى أن اللون الخاص به يحمل دلالات خاصة بالمملكة العربية السعودية.