صفقة "بوينغ" ومسؤولين كبار.. مؤشر علاقات "الرياض- واشنطن" يبرزها تقرير أمريكي

شهدت العلاقات السعودية - الأمريكية تحسنًا خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.
وأشار تقرير "أكسيوس" إلى زيارة كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذين يزورون حالياً المملكة السعودية، وهما بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط، وآموس هوكستين، المبعوث الأمريكي للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمية.
وذكر التقرير أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين سيناقشون التعاون في مجالات عدة، منها قضايا البنية التحتية العالمية، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس، مشيراً إلى أن إحدى علامات تحسن العلاقات هي صفقة طائرات بوينغ الأخيرة التي تم الإعلان عنها.