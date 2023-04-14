صفقة "بوينغ" ومسؤولين كبار.. مؤشر علاقات "الرياض- واشنطن" يبرزها تقرير أمريكي

وذكر التقرير أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين سيناقشون التعاون في مجالات عدة، منها قضايا البنية التحتية العالمية، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس، مشيراً إلى أن إحدى علامات تحسن العلاقات هي صفقة طائرات بوينغ الأخيرة التي تم الإعلان عنها.