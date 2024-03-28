تدشين برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في طاجيكستان

دشّنت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، في مقر سفارة المملكة في العاصمة الطاجيكية "دوشانبي"؛ برنامجَ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور لمسلمي جمهورية طاجيكستان بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ومفتي الجمهورية سعيد مكرم زاده؛ حيث تبلغ كمية التمور 5 أطنان، فيما يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من "20000" مسلم ومسلمة.

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