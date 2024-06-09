"إغاثي الملك سلمان" يُجري 70 جراحة في بورتسودان ويختتم البرنامج التطوعي بمخيم الزعتري بالأردن

وتضمنت الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي استفاد منها 669 فردًا، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في برامج اللغة الإنجليزية وأساسيات الكيمياء للأطفال، والخياطة والتطريز للأطفال، وبرنامج الدعم النفسي، إلى جانب تنفيذ دورة في بناء الأسرة، فضلاً عن التوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، وتقديم تدريبات على معالجة حالات الانتحار، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفردية والجماعية، ودورات في صناعة المحتوى وبرامج التصميم استفاد منها 297 فردًا.