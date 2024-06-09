"إغاثي الملك سلمان" يُجري 70 جراحة في بورتسودان ويختتم البرنامج التطوعي بمخيم الزعتري بالأردن

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي للجراحات العامة المتخصصة في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 8 يونيو 2024م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 70 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المرضى والمصابين في دول العالم ذات الاحتياج.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي السادس والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بمشاركة 20 متطوعًا، والمنفذ خلال الفترة من 1 حتى 6 يونيو 2024م.
وتضمنت الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي استفاد منها 669 فردًا، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في برامج اللغة الإنجليزية وأساسيات الكيمياء للأطفال، والخياطة والتطريز للأطفال، وبرنامج الدعم النفسي، إلى جانب تنفيذ دورة في بناء الأسرة، فضلاً عن التوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، وتقديم تدريبات على معالجة حالات الانتحار، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفردية والجماعية، ودورات في صناعة المحتوى وبرامج التصميم استفاد منها 297 فردًا.
كما جرى مراجعة وفحص معايير الأمن والسلامة في جميع مرافق المركز السعودي في المخيم من قِبل متطوعين متمرسين في أساسيات الأمن والسلامة، فضلاً عن تنظيم دورات بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في أساسيات التمديدات الكهربائية، ودورات تدريبية متقدمة في الخياطة والتطريز، وأساسيات الحاسب الآلي، وأساسيات التبريد والتكييف التي تُقام لأول مرة بالمخيم، استفاد من مجمل الدورات 966 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتطوير مهارات اللاجئين السوريين القاطنين في مخيم الزعتري من مختلف الأعمار وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
فيما قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 4 وحتى 7 يونيو 2024م بزيارة عمل استطلاعية لجمهورية أذربيجان.
والتقى الفريق خلال الزيارة ممثلي وزارة الصحة الأذرية لتعريفهم بأنشطة وأعمال المركز الإنسانية التي يقوم بها حول العديد من دول العالم في مختلف المجالات، والوقوف على جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية وتقييمها، وتحديد أكثر التخصصات احتياجًا، للنظر في مدى إمكانية تنفيذ مشروعات طبية تطوعية.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في الدول ذات الاحتياج والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فريدبور بجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمقام خلال الفترة من 30 مايو وحتى 6 يونيو 2024م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 6.857 فردًا، وصرف 2.063 نظارة طبية، وتوزيع 6.781 علبة دواء، وإجراء 541 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشروعات الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.