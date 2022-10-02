كبار العلماء :الثقة الملكية بأن يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء تتويج لجهوده في خدمة دينه ومليكه ووطنه

بعد ذلك استعرض الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، جدول الاجتماع، وأوضح أن أعمال الاجتماع تُكَوّن لها لجان لدراسة الموضوعات، وتزود اللجان بخبراء متخصصين بحسب نوع الموضوع، كما تُعد بحوث محكمة تكون صالحة للنشر في الدوريات العلمية، حيث تجاوز من شارك في إعدادها أكثر من مئة باحث متخصص، ونتج عن ذلك إنهاء الموضوعات بسرعة وإتقان.