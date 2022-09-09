أمانة نجران تضبط أكثر من 500 كجم من اللحوم مجهولة المصدر

وأضافت أن جولاتها الرقابية مستمرة، من أجل التأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.