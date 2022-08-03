من تروجينا السعودية.. "آسيا" تعيش شتاءها الأولمبي بين أحضان المستقبل

ويقتصر الأولمبياد على عدد من الرياضات، مثل التزلج على الجليد، وهوكي الجليد. وشهدت آخر نسخة من الألعاب، التي أُقيمت عام 2017 في اليابان، 64 منافسة في 11 رياضة مختلفة.