خلال فعاليات "منتدى دافوس".. "الخريف" يلتقي عددًا من قيادات الشركات والمؤسسات الدولية

عقد وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عدةَ لقاءات مع عدد من قادة الشركات والمؤسسات الدولية، وذلك ضمن مشاركته مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 "دافوس"، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 - 19 يناير الحالي.