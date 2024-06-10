وسط أقصى درجات الرعاية.. 7 آلاف حاج فلسطيني يؤدون فريضة الحج لهذا العام

اجتمع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حسام أبو الرب مع رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت"، محمد معاجيني، خلال زيارته لمقر الشركة بمكة المكرمة.
ونوقشت خلال الاجتماع خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 7 آلاف حاج فلسطيني يؤدون النسك، وتحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، وتجهيزات جميع الخدمات المتعلقة بتسهيل الحج لحجاج فلسطين.
وأكد "معاجيني" حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أُطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن الشركة تسعى إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى الحكومة للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وأثنى رئيس مكتب شؤون حجاج فلسطين على الجهود العظيمة المبذولة من حكومة المملكة لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن، من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج؛ مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية باستضافة ألفيْ حاج فلسطيني منهم ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.