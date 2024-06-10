وسط أقصى درجات الرعاية.. 7 آلاف حاج فلسطيني يؤدون فريضة الحج لهذا العام

وأثنى رئيس مكتب شؤون حجاج فلسطين على الجهود العظيمة المبذولة من حكومة المملكة لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن، من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج؛ مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية باستضافة ألفيْ حاج فلسطيني منهم ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.