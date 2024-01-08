للعام الثالث على التوالي.. ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا"

وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى الساعة 12:00 من الثامن من يناير الحالي.