أمانة جازان تطرح أول فرصة استثمارية في حقوق التسمية والرعاية

وأكدت الأمانة أن هذه هي الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها بالمنطقة، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والمساحات في الكورنيش الشمالي، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن، كما تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.