الرياض تستضيف الدورة الـ12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي في أكتوبر القادم

ويناقش المؤتمر أيضًا عددًا من القضايا والمحاور الهامة المتعلقة باستدامة العمل البلدي في ضوء التحديات التي تشهدها مدن العالم؛ حيث تتناول الجلسات الاتجاهات الحديثة والممارسات التطبيقية الناجحة في مجال التخطيط والتصميم العمراني المستدام، بالإضافة إلى دور الأعمال البلدية المستدامة وانعكاساتها على النمو الاقتصادي، والفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال العمل البلدي، وإدارة وتشغيل المدن وفق أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على بدائل وأنظمة الطاقة المتجددة في المدن، علاوةً على الممارسات الناجحة في مجال إدارة وتشغيل البنية التحتية للعمل البلدي المستدام، ودور الإدارة الذكية في تحقيق استدامة العمل البلدي ورفع جودة الحياة.