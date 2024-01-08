مجلس التعاون يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

وأوضح أنه تم مناقشة جوانب (حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي)، والمزمع عقده في الـ24 من يناير الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وأهميته في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.