محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطلق مشروع اللقاءات الريادية في "قبة" بالقصيم

وذكرت الهيئة أنها تعمل من خلال هذه اللقاءات، على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة باعتبارها رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، وتمكين أصحاب المهن والحرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى خلق التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات.