محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطلق مشروع اللقاءات الريادية في "قبة" بالقصيم

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أمس، المرحلة الثالثة من مشروع اللقاءات الريادية في مدينة "قبة" بمنطقة القصيم، الذي يستهدف أصحاب المشاريع ورواد الأعمال بكل ما يهمهم من ممكنات مؤهلة وحلول تمويلية؛ وذلك خلال الفترة من 4- 6 يونيو الجاري.
ويهدف مشروع اللقاءات الريادية، إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد، وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى الاستشارات والجلسات الإرشادية للمشاريع، وعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في المناطق الواقعة في نطاق المحمية، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة بتقديم الدعم المباشر.
وذكرت الهيئة أنها تعمل من خلال هذه اللقاءات، على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة باعتبارها رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، وتمكين أصحاب المهن والحرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى خلق التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات.
وأقامت الهيئة المرحلة الأولى والثانية من مشروع اللقاءات الريادية في كل من "تربة حائل" و"لينة" في منطقة الحدود الشمالية، ضمن النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تقيم هذه اللقاءات بمشاركة جهات عدة، هي: "المعهد الملكي للفنون التقليدية، وبلدية قبة، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة ريف، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.