"الأرصاد" عن طقس السبت: أجواءٌ ماطرة بـ 6 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة تُسبَق بنشاطٍ في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والحدود الشمالية.
كما توقّع المركز تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.