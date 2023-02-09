ارتفاع أسعار "الفلل" يغيّر وجهة الباحثين عن المسكن باتجاه الشقق.. وترقب لنتائج ضغط الفائدة

ولفتوا إلى أن الخيارات لدى المشتري أصبحت تضع الأدوار المتصلة والشقق ضمن خيارات التملك نظرًا لانخفاض السعر نسبيًّا مقارنة بالفلل وتقارب قيمتها مع القرض المدعوم المقدم من وزارة السكان والبالغ 500 ألف ريال؛ مشيرين إلى أنه حتى بعض المستثمرين بدأوا في التوجه نحو الشقق والأدوار؛ كونها الأقل تكلفة والأكثر طلبًا؛ مبيّنين أن السوق قد يشهد تزايدًا في العرض خلال الفترة المقبلة بسبب مواصلة رفع الفوائد البنكية.