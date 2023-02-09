ارتفاع أسعار "الفلل" يغيّر وجهة الباحثين عن المسكن باتجاه الشقق.. وترقب لنتائج ضغط الفائدة

مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار تملك الفلل السكنية، بات التوجه الأكبر لراغبي التملك نحو الشقق السكنية، على الرغم من كونها (الفلل) كانت -ولا تزال- الخيار الأفضل لراغبي الخصوصية؛ فيما يترقب آخرون نتائج ضغط الفائدة بعد قرار الرفع الذي أصدره البنك المركزي لكبح التضخم.
وكشفت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2022م بنسبة 1.6% حيث سجلت الشقق صعودًا بلغ 2.2%.. وبحسب بيانات وزارة العدل خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ فقد سجلت الشقق الأعلى في قيمة الصفقات بأكثر من ستة مليار ريال.
قامت "سبق" بجولة في عدد من الأحياء غرب العاصمة الرياض؛ للوقوف على أسعار الشقق حيث تراوحت ما بين 650 ألفًا إلى 750 لمساحات 200متر، قد تزيد وقد تنخفض بحسب الموقع والمساحة، وأوضح مهتمون التقتهم "سبق"، أن الفترة الحالية تشهد -حتى الشقق- حالة من الركود بسبب ضغط الفائدة.
ولفتوا إلى أن الخيارات لدى المشتري أصبحت تضع الأدوار المتصلة والشقق ضمن خيارات التملك نظرًا لانخفاض السعر نسبيًّا مقارنة بالفلل وتقارب قيمتها مع القرض المدعوم المقدم من وزارة السكان والبالغ 500 ألف ريال؛ مشيرين إلى أنه حتى بعض المستثمرين بدأوا في التوجه نحو الشقق والأدوار؛ كونها الأقل تكلفة والأكثر طلبًا؛ مبيّنين أن السوق قد يشهد تزايدًا في العرض خلال الفترة المقبلة بسبب مواصلة رفع الفوائد البنكية.
وبيّن مواطنون أن الأسعار لا تزال مبالغًا فيها حتى الآن وأن ما يُعرض ليست الأسعار العادلة؛ لافتين إلى أنهم يأملون في أن يشهد السوق حالة تراجع خلال الفترة القادمة من هذا العام.
ووفقًا لنتائج الإحصاء فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثرَ الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022م، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2021م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.6%؛ حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وعن العقارات السكنية الأخرى أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وكانت تقارير صادرة من وزارة العدل قد كشفت عن قيمة 10 أنواع صفقات عقارية في مناطق المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية 24.557.768.437 مليار ريال، والصفقات التجارية 21.506.201.989 مليار ريال.
وبحسب التقرير يُمثل إجمالي قيمة صفقات الشقق 6.849.440.308 مليارات، والأراضي الزراعية 2.149.133.181 مليار ريال، ونوع مرفق 108.339.962 مليون ريال، والبيوت 98.064.319 مليون ريال.
وأضاف: بلغت قيمة الفلل 73.438.122 مليون ريال، ومعارض المحلات 30.124.830 مليون ريال، والمراكز التجارية 26.905.911 مليون ريال، والعمارات 18.398.174 مليون ريال، والاستراحات 4.330 ملايين ريال.
وتصدرت قطع الأراضي قيمة الصفقات العقارية للربع الرابع من عام 2022؛ حيث بلغت قيمتها 41.667.190.160 مليار ريال، منها 23.108.378.709 مليار ريال قطع أرض سكنية، و18.500.669.839 مليار ريال قطع أراض تجارية.