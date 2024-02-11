"تركي بن محمد بن ناصر" يدشن معرض "بيوتي وورلد السعودية 2024" بالرياض

وأوضح السيد/ بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض بقوله "ونحن نفتتح الدورة الرابعة من بيوتي وورلد السعودية، فإننا على يقين بأن تلك الفعالية ستكون الأكبر والأكثر جرأة خلال هذا العام. وبفضل ارتفاع حجم المشاركات من حيث الأجنحة والعارضين الدوليين، بالإضافة إلى مجموعة ملهمة من الميزات الجديدة التي سيستمتع بها زائرونا الذين سيفوق عددهم 10,000 زائر؛ يشهد نمو العروض وتنوعها في جميع القطاعات على حجم الفرصة المتاحة لهذا المجال في المنطقة في الوقت الراهن ومستقبلاً".