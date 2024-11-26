المملكة تتصدر العالم بأكبر تجمّع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وبيّنت "مدن" أن المستهدفات المستقبلية في غضون السنوات العشر المقبلة، تشير إلى مشاركة التجمع الغذائي بجدة في دعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتعزيز الناتج المحلي بـ7 مليارات ريال؛ وذلك من خلال الاستثمار في الممكنات النوعية والخدمات المشتركة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة، مع الحفاظ على الاستدامة والابتكار في جميع مراحل الإنتاج.