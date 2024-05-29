مبتز ومتحرش ومحاولات للنصب والاحتيال.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية السورية قام بابتزاز فتاة وتهديدها مخالفاً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي الطائف، تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخرين بالضرب لخلاف بينهم.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية في مكة المكرّمة قاموا بالترويج لحملات حج مضللة تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممَّن لا يحملون تراخيص بغرض النصب والاحتيال، ووافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية ذاتها قاما بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية عبر منصات التواصل تضمنت توفير سكن ونقل بغرض الحج.
وفي القصيم، تمّ القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتحرُّشه بحدث.