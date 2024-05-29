مبتز ومتحرش ومحاولات للنصب والاحتيال.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية في مكة المكرّمة قاموا بالترويج لحملات حج مضللة تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممَّن لا يحملون تراخيص بغرض النصب والاحتيال، ووافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية ذاتها قاما بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية عبر منصات التواصل تضمنت توفير سكن ونقل بغرض الحج.