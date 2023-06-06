"الأرصاد" يتابع.. "المسند": عاصفة "بيبارجوي" تتشكل اليوم فوق بحر العرب

وفي وقت سابق اليوم، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه "يتابع مستجدات الحالة المدارية المرصودة في بحر العرب، اليوم الثلاثاء، ولا يوجد تأثير مباشر لها على أجواء المملكة".