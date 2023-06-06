"الأرصاد" يتابع.. "المسند": عاصفة "بيبارجوي" تتشكل اليوم فوق بحر العرب

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند عن تشكّل عاصفة مدارية اليوم فوق مسطح بحر العرب أطلق عليها اسم عاصفة #بيبارجوي.
وقال "المسند": سرعة الرياح حول مركز العاصفة نحو 100كم في الساعة، وتبعد حالياً عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس اليمني 1470 كم، وعن اليابس السعودي 1480 كم.
وأضاف: تتحرك العاصفة ناحية الشمال ميممة وجهتها ناحية جنوب جزيرة العرب، وقد تتطور الحالة وتقوى إلى درجة إعصار.
وفي وقت سابق اليوم، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه "يتابع مستجدات الحالة المدارية المرصودة في بحر العرب، اليوم الثلاثاء، ولا يوجد تأثير مباشر لها على أجواء المملكة".
وأوضح أن "الحالة الجوية ببحر العرب عبارة عن منخفض مداري عميق، وتبلغ سرعة الرياح (55 - 65) كم/ساعة، وتشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة وارتفاعاً في الأمواج".
وأضاف: "متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة أن تتجول الحالة الجوية ببجر العرب إلى عاصفة مدارية، وسرعة الرياح (70 - 90) كم/ساعة، وتتضمن أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج".