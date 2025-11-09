"التعليم" تكلّف طواشي الكناني مديرًا عامًا لتعليم الأحساء

أصدر معالي وزير التعليم قرارًا بتكليف الأستاذ طواشي بن يوسف الكناني مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.
ويُعد الكناني من الكفاءات الوطنية المتميزة التي تمتلك خبرة طويلة في المجالين الإداري والتربوي، حيث تقلّد عددًا من المناصب القيادية في قطاع التعليم، كان آخرها منصب مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية.
كما شغل سابقًا مناصب عدة، منها:
مدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم جدة
مدير التخطيط المدرسي
مدير شؤون المعلمين في تعليم محافظة القنفذة
مشرف تربوي في بداية مسيرته المهنية
وأعرب الكناني في تصريح لـ"سبق" عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتكليف، وعزمه على مواصلة العمل بكل إخلاص لخدمة الدين، والملك، والوطن، والارتقاء بمستوى التعليم في محافظة الأحساء، تحقيقًا لتوجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.
وتتقدم “سبق” بالتهنئة للأستاذ طواشي الكناني بمناسبة هذا التكليف، سائلين الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.