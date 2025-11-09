"التعليم" تكلّف طواشي الكناني مديرًا عامًا لتعليم الأحساء

وأعرب الكناني في تصريح لـ"سبق" عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتكليف، وعزمه على مواصلة العمل بكل إخلاص لخدمة الدين، والملك، والوطن، والارتقاء بمستوى التعليم في محافظة الأحساء، تحقيقًا لتوجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.