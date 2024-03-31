"ابن لعبون": علم الأرض مصطلح ينتشر.. وأجسامنا تتكون من معادن زيادتها ونقصها يُسبِّبان المرض

وأشار إلى أن للجيولوجيا أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في: الأول هو التفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والتدبر في عجائب مخلوقاته، والعمل بقوله جل شأنه: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ}. والثاني كشف واستغلال ما استودعه الله في جوف الأرض، وعلى سطحها، وما حولها من خيرات لتلبية احتياجات البشر من ثروات طبيعية: مياه ومعادن، ونفط، وغاز، ومياه حارة ومعدنية، وصخور، وجواهر، وأحجار كريمة وزينة، وأحافير نباتية، وحيوانية.. وغيرها. والثالث هو التعرف على ما في جوف الأرض، وما على سطحها، وما يحيط بها من أخطار: إشعاعات، زلازل، براكين، نيازك، انهيارات، تصدعات، غبار، تصحر، فيضانات وتسونامي.. وغيرها. والعمل على التنبؤ بحدوثها؛ لدرئها أو التقليل من آثارها التدميرية. والرابع هو التعامل مع الأرض بحذر؛ فالأرض مجازًا كائن حي؛ تتأثر بما تتعرض له من مؤثرات، ويكون لها ردود فعل متباينة. ومن تلك النشاطات البشرية: إنتاج المياه الجوفية والنفط والغاز بكميات كبيرة، وحقن المياه الساخنة والغازات والمواد الكيميائية، وتفجير الطبقات لإنتاج النفط والغاز؛ ما يتسبب في خلخلة الضغط، وينتج منها زلازل وتصدعات. وكذلك عند إجراء التفجيرات النووية، وإلقاء القنابل المدمرة، وبناء السدود العظيمة، وتخزين النفايات السائلة والصلبة الخطرة، خاصة المشعة، والملوثات البيئية منها.. وغير ذلك.