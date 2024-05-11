مواطن بحائل يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تقديرًا لشفاعة أمير المنطقة

أسهمت شفاعة أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم في تنازُل المواطن نايف بن سعيدان المسعودي الأسلمي الشمري عن مناحي القطيبي الغريري الأسلمي الشمري، الذي قتل ابنه "وضاح"؛ إذ تنازل "الشمري" لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة أمير حائل.
ووقعت حادثة القتل في محافظة الشنان على بعد 100 كلم شرق حائل في يوليو 2016.
وسجَّل تنازل أبي وضاح تداولاً واسعًا هذه الليلة في منطقة حائل؛ إذ ثمَّن المشاركون في تداول العفو مساعي أمير منطقة حائل، والموقف النبيل والجليل من رجل الشهامة والعطاء المواطن نايف الشمري، الذي تنازل عن حقه بالقصاص لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة الأمير عبدالعزيز، راجين من الله ألا يحرمه الأجر والثواب.