مواطن بحائل يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تقديرًا لشفاعة أمير المنطقة

وسجَّل تنازل أبي وضاح تداولاً واسعًا هذه الليلة في منطقة حائل؛ إذ ثمَّن المشاركون في تداول العفو مساعي أمير منطقة حائل، والموقف النبيل والجليل من رجل الشهامة والعطاء المواطن نايف الشمري، الذي تنازل عن حقه بالقصاص لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة الأمير عبدالعزيز، راجين من الله ألا يحرمه الأجر والثواب.