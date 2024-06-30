مكة.. إصدار 4423 شهادة امتثال المباني وإشعار 2375 مبنى ضمن المواقع المستهدفة

شددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة إصدار شهادة امتثال المباني لتجنب الغرامات المفروضة وفق المعايير المحددة. كما أعلنت إصدار 4423 شهادة امتثال في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرمة، إضافة إلى إشعار ملاك 2375 مبنى ضمن المواقع المستهدفة بضرورة الالتزام بهذه الشهادة.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني لـ "سبق"، أهمية إصدار شهادة الامتثال بشكل لتجنب الغرامات، مبينًا أن العملية تتم بخطوات سهلة وميسرة عبر تطبيق "بلدي" بعد الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وتنفيذها.
وأضاف "زيتوني" أن هناك 19 مخالفة يجب أن تكون المباني خالية منها لإصدار الشهادة، والتي تُمنح مجانًا لمدة 3 سنوات. يمكن لملاك المباني الاطلاع على هذه الاشتراطات وإصدار الشهادة بسهولة عبر التطبيق.
وأشارت الأمانة إلى أنها أطلقت حملة توعوية خلال الأشهر الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المتعددة، لحث ملاك المباني التجارية على إصدار شهادة الامتثال ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات المعتمد من الوزارة.