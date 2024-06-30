مكة.. إصدار 4423 شهادة امتثال المباني وإشعار 2375 مبنى ضمن المواقع المستهدفة

وأضاف "زيتوني" أن هناك 19 مخالفة يجب أن تكون المباني خالية منها لإصدار الشهادة، والتي تُمنح مجانًا لمدة 3 سنوات. يمكن لملاك المباني الاطلاع على هذه الاشتراطات وإصدار الشهادة بسهولة عبر التطبيق.